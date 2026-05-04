Прокуратура проведет проверку по факту пожара в Хасавюрте

Надзорное ведомство приступило к установлению обстоятельств пожара жилого дома в Хасавюрте, в ходе которого было эвакуировано из огня 30 жильцов.

Прокуратура Дагестана начала проверку по факту пожара в четырехэтажном жилом доме в Хасавюрте, информирует пресс-служба надзорного ведомства.

"В ходе надзорных мероприятий будут установлены причины и обстоятельства произошедшего, дана оценка соблюдению требований пожарной безопасности. По итогам проверки будет рассмотрен вопрос о внесении актов прокурорского реагирования"

– прокуратура Дагестана

Ранее поступили сообщения о пожаре жилого дома в Хасавюрте. Огонь распространился на площади около 700 км м. Сотрудники пожарно-спасательной службы эвакуировали 30 человек. Информации о пострадавших не поступало.