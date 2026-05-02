Минобороны ОАЭ сообщило о сбитых ракетах

Силы противовоздушной обороны ОАЭ сегодня вечером перехватили над территориальными водами страны три ракеты, летевшие со стороны Ирана. Еще одна упала в море, сообщили в Минобороны страны.

Силы противовоздушной обороны Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) сегодня перехватили три ракеты, летевшие со стороны Ирана, сообщило министерство обороны страны.

"Были обнаружены четыре крылатые ракеты, которые приближались к ОАЭ со стороны Ирана. Три из них были успешно перехвачены над территориальными водами государства, а четвертая упала в море"

- сообщение

Военное ведомство заблаговременно сообщило об очередной ракетной угрозе, предупредив жителей Дубая о возможной ракетной атаке и предложив им укрыться в бомбоубежищах. Через полчаса власти курортного эмирата повторили сообщение, разослав его на мобильные телефоны жителей, передает РИА Новости.

Также о возможное ракетной атаке жителей столичного эмирата предупредили власти Абу-Даби.

В то же время в Иране заявили, что не имели и не имеют никаких планов атаковать ОАЭ, сообщает гостелерадиокомпания Ирана со ссылкой на высокопоставленный иранский военный источник.

"У Ирана не было и нет планов атаковать ОАЭ"

- сообщение

Напомним, ранее мы писали о том, что в Корпусе стражей исламской революции (КСИР) Ирана заявили: ни одно торговое судно за последние несколько часов не пересекало Ормузский пролив, а утверждения официальных лиц США о проходе судов – это не что иное, как дезинформация. Судоходство через Ормузский пролив, которое не соответствует правилам иранской стороны, будет остановлено силой, добавили в КСИР.