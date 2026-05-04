США внесли в Совбез ООН проект резолюции по Ормузу

На рассмотрение СБ ООН поступил проект резолюции по Ормузскому проливу. Проект представлен США, соавторами выступили страны Персидского залива.
США вынесли на рассмотрение Совета Безопасности ООН проект резолюции по Ормузскому проливу, он направлен на обеспечение свободы судоходства в проливе, сообщил госсекретарь США Марко Рубио.
По словам Рубио, США требует, чтобы Иран остановил удары по судам, минирование пролива и взимание сборов. Также, согласно проекту резолюции, ожидается, что Тегеран поделится информацией о том, где и в каком количестве установлены морские мины, и поможет в их ликвидации, а также поддержит создание гуманитарного коридора в Ормузском проливе.
Соавторами проекта резолюции выступили государства Персидского залива: ОАЭ, Саудовская Аравия, Кувейт, Катар, Бахрейн.