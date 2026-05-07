Кобахидзе: Грузия чтит память о Великой Отечественной войне

© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Премьер-министр Грузии возложил цветы к бюсту героя Великой Отечественной войны Мелитона Кантария и поздравил Грузию с 81-летием Победы.

Долг граждан Грузии – почтить память героев Великой Отечественной войны, такое заявление сделал премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.

Об этом он сказал в рамках поздравляения по случаю 81 годовщины со Дня Победы над нацистской Германией.

Кобахидзе подчеркнул, что герои Великой Отечественной войны являются примером самоотверженности для всех поколений.

Он отметил, что Грузия также как и другие республики Советского Союза внесла вклад в достижение общей победы над нацизмом.

"Я поздравляю всех с Днем Победы над фашизмом. Особо хочу поздравить наших ветеранов. Триста тысяч грузин погибли в борьбе с фашизмом. Сотни тысяч грузин воевали на фронте. И, безусловно, наш долг – почтить память каждого из них"

— Ираклий Кобахидзе

Кроме того, премьер-министр Грузии вместе с другими представителями руководства страны возложил венок к бюсту героя Советского Союза Мелитона Кантария в Парке Киквидзе в Тбилиси.

