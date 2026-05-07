В Грузии появится Академия дипломатии

Академия при МИД начнет работу в Грузии. Учебное заведение начнет готовить дипломатов со следующего года.

Власти Грузии учредили новое высшее учебное заведение — Академию дипломатии. Об этом сообщил глава правительства Грузии Ираклий Кобахидзе. 

Как отметил Кобахидзе, дипломатическая кузница кадров будет действовать при МИД страны. Решение о запуске академии продиктовано необходимостью подготовки квалифицированных дипломатических кадров, так как существующие учебные заведения не могут в полной мере решить эту задачу. 

По словам премьера страны, образовательный процесс начнется уже со следующего года. Большой вклад в реализацию проекта внесла глава МИД Грузии Мака Бочоришвили.  

"Наша цель — подготовка высококвалифицированных кадров для дипломатической службы, что имеет важное значение для дальнейшего укрепления внешнеполитических позиций страны"

– Ираклий Кобахидзе

