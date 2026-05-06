Двигатель отказал у самолета Air Astana по пути во Франкфурт

ЧП случилось с самолетом казахстанской авиакомпании Air Astana, направлявшимся из столицы Казахстана в германский Франкфурт: у воздушного судна перестал работать один из двигателей.

Борт казахстанского перевозчика Air Astana, выполнявший рейс Астана-Франкфурт, был вынужден совершить экстренную посадку в Актобе, передают местные СМИ.

После вылета экипаж самолета сообщил об отказе одного из двигателей. Было решено уйти на запасной аэродром Актобе и посадить лайнер там.

На борту воздушного судна, с которым случилась аварии, были 93 пассажира. Четверо из них дети, один младенец. Кроме тог, в самолете летели девять членов экипажа.

Посадка прошла успешно. Самолет самостоятельно встал на стоянку.

Уточняется, что процесс проходил под контролем аварийно-спасательных и профильных наземных служб аэропорта Актобе.