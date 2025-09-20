Верховный суд отменил НДФЛ при дарении коммерческой недвижимости внутри семьи

Дарение коммерческой недвижимости между двумя близкими родственниками, имеющими статус ИП (индивидуальный предприниматель) освобождается от НДФЛ, следует из Определения № 309-ЭС24-21782 по делу № А50-28917/2023 Верховного суда РФ.

Верховный суд рассмотрел дело ИП Елены Хабиевой, которой ее мать, также ИП, в дар передала 11 объектов коммерческой недвижимости. Налоговая доначислила женщине 2,43 млн рублей НДФЛ и штраф.

ВС указал, что дарение внутри семьи не создает экономической выгоды, так как недвижимость остается в кругу близких людей.

Суд указал: "возможность освобождения дохода от обложения НДФЛ связывается исключительно с наличием семейных или близкородственных отношений между дарителем и одаряемым" и не зависит от вида использования полученного в дар имущества, его функциональных характеристик и наличия у сторон сделки статуса ИП, пишет "Коммерсант".