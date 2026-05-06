США ударили по Ирану, но не считают это возобновлением войны – источник

© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Источник в Вашингтоне подтвердил, что сегодня вечером ВС США наносят удары по Ирану, однако, по его словам, речь не идет о возобновлении боевых действий.

Американские военные действительно нанесли удары по Ирану, подтвердил высокопоставленный американский чиновник.

Информацию об этом предоставила журналист телеканала Fox News Дженнифер Гриффин.

"ВС США только что нанесли удары по иранскому порту (на острове - ред.) Кешм и (городу – ред.) Бендер-Аббас, сообщил мне американский чиновник высокого ранга"

– Дженнифер Гриффин

В то же время, журналистка уточнила, что в Вашингтоне не воспринимают свои действия как возобновление войны с Ираном после перемирия.

Напомним, ранее сегодня СМИ сообщили о взрывах в ряде локаций в Иране. В том числе они прозвучали на острове Кешм, в городе и порту Бендер-Аббас, а также в иранской столице Тегеране.

