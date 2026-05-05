Регулярные рейсы свяжут Абхазию с Минводами через месяц

В начале лета попасть из Минвод в Сухум можно будет на самолете: регулярные рейсы в этом направлении запускает авиакомпания "Руслайн".

Рейсы между Сухумом и Минводами начнут выполняться с июня, об этом сообщили в Минэкономики Абхазии.

В заявлении ведомства говорится, что полеты стартуют 3 июня.

Попасть из Минвод в столицу Абхазии и обратно можно будет в среду и в субботу. Полеты будут выполняться на самолетах CRJ 200 компании "Руслайн".

Купить билеты можно на официальном сайте авиакомпании.

В министерстве добавили, что новое направление удалось запустить после переговоров, проведенных правительством Абхазии, правительством Ставрополья и авиакомпанией "Руслайн", которые состоялись на полях Кавказского инвестфорума в Минводах.

