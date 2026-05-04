Авиасообщение между Минском и Дубаем возобновится с 22 мая

Вестник Кавказа

© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Авиакомпания "Белавиа" планирует с 22 мая восстановить авиасообщение между Минском и Дубаем при условии безопасности воздушного пространства.

Белорусская авиакомпания "Белавиа" планирует возобновить регулярные рейсы между Минском и Дубаем с 22 мая 2026 года. Об этом сообщила пресс-служба авиаперевозчика.

"Регулярное авиасообщение между Минском и Дубаем Belavia планирует восстановить с 22 мая 2026 года при условии, что будут обеспечены условия для безопасного выполнения полетов"

– заявление

В компании уточнили, что полеты между Белоруссией и ОАЭ будут восстановлены при условии обеспечения полной безопасности воздушного пространства на Ближнем Востоке.

Отметим, перевозчик планирует выполнять рейсы дважды в неделю на самолетах Boeing 737.

Напомним, воздушное пространство было закрыто после того, как 28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. Из-за боевых действий полеты гражданских самолетов над Ближним Востоком стали небезопасными, что и привело к приостановке авиасообщения.

