Вестник Кавказа

Трамп допустил возобновление бомбардировок Ирана

Дональд Трамп
США рассматривают возможность возобновления бомбардировок Ирана. Американский лидер Дональд Трамп подчеркнул, что они могут быть еще сильнее предыдущих.

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп готов возобновить бомбардировки Ирана, если он не согласится на условия США.

На своих страницах в социальных сетях глава Белого дома подчеркнул, что новые удары будут еще большей силы.

"Если они не согласятся (на сделку с США – прим. ред), начнутся бомбардировки, и, к сожалению, они будут гораздо более масштабными и интенсивными, чем были раньше"

– американский лидер

В конце февраля США и Израиль начали военную кампанию против Ирана, в рамках которой атаковали объекты в его самых крупных городах. В ответ Исламская Республика наносила удары по израильской территории и американским объектам в странах Ближнего Востока. Почти месяц назад США и Иран объявили о 14-дневном прекращении огня, а 21 апреля Дональд Трамп продлил его на неопределенный срок, чтобы достичь дипломатического решения конфликта.

