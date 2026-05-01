Трамп допустил возобновление бомбардировок Ирана

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп готов возобновить бомбардировки Ирана, если он не согласится на условия США.
На своих страницах в социальных сетях глава Белого дома подчеркнул, что новые удары будут еще большей силы.
"Если они не согласятся (на сделку с США – прим. ред), начнутся бомбардировки, и, к сожалению, они будут гораздо более масштабными и интенсивными, чем были раньше"
– американский лидер
В конце февраля США и Израиль начали военную кампанию против Ирана, в рамках которой атаковали объекты в его самых крупных городах. В ответ Исламская Республика наносила удары по израильской территории и американским объектам в странах Ближнего Востока. Почти месяц назад США и Иран объявили о 14-дневном прекращении огня, а 21 апреля Дональд Трамп продлил его на неопределенный срок, чтобы достичь дипломатического решения конфликта.