По 200 тыс рублей получили ветераны Великой Отечественной в Кабардино-Балкарии

Ветераны Великой Отечественной войны, а также вдовы погибших воинов, получили от властей Кабардино-Балкарии по 200 тыс рублей.

Единовременные выплаты от властей КБР в преддверии Дня Победы были направлены ветеранам Великой Отечественной войны и вдовам погибших воинов, об этом рассказал глава республики Казбек Коков после совещания с главами администраций городов и районов КБР

"Как и ранее, нашим дорогим ветеранам – участникам и инвалидам Великой Отечественной войны, вдовам погибших воинов осуществлены выплаты по 200 тыс рублей"

– Казбек Коков

Руководитель республики отметил, что в 2026 году масштабных массовых шествий в КБР проводиться не будет. В то же время, обратил внимание он, в столице региона Нальчике и в районах будут организованы все посвященные празднику знаковые события и акции.