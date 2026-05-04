Израиль сомневается, что США возобновят операцию против Ирана – СМИ

В Израиле сомневаются, что Соединенные Штаты возобновят военную кампанию против Ирана в связи с внутриполитическими сложностями, рассказали источники в израильском правительстве порталу Al-Monitor.

Сообщается, что США вряд ли вернутся к ударам по Ирану из-за внутриполитических проблем в администрации Дональда Трампа и рисков новых глобальных экономических потрясений.

В Израиле составляют различные сценарии дальнейших шагов в отношении Ирана с учетом ситуации в Штатах. При этом в целом израильское руководство исходит из того, что Вашингтон не пойдет на возобновление боевых действий.

Источники также отметили, что между лидерами США и Израиля сократились контакты, а в отношениях между странами заметно охлаждение.

Цель США сейчас, говорится в материале Al-Monitor, вывод Ормузского пролива из-под контроля Ирана и навязывание своих условий по эксплуатации водной артерии. В Израиле опасаются, что на фоне решения ситуации с Ормузом США отодвинут на второй план проблемы иранской ядерной и ракетной программ, при том что изначально именно из-за этих проблем военная операция и была начата.