США нацелились на меморандум о взаимопонимании с Ираном

Рубио рассказал, что Вашингтон надеется выработать с Тегераном меморандум о взаимопонимании. Цели военной операции в Иране были достигнуты и возвращаться к конфликту США не хотели бы.

Соединенные Штаты рассчитывают на согласование с Ираном меморандума о взаимопонимании, поделился госсекретарь США - помощник президента по нацбезопасности Марко Рубио на брифинге в Белом доме.

"Операция "Эпическая ярость" завершена, мы достигли целей этой операции. Мы бы не хотели возникновения новой ситуации"

– Марко Рубио

Он подчеркнул, что Вашингтон "предпочитает путь мира", а глава Белого дома Дональд Трамп хотел бы заключить с иранской стороной сделку.

"Он бы хотел сесть и выработать меморандум о взаимопонимании для будущих переговоров, который затрагивал бы все ключевые пункты"

– Марко Рубио

Также глава Госдепа отметил, что США предпочли бы вести переговоры с Ираном по тому каналу, который используют спецпосланник США Стивен Уиткофф и зять Трампа Джаред Кушнер.