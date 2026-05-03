Участие Ильхама Алиева в саммите ЕПС отражает новую атмосферу между Баку и Ереваном – Кошта

Председатель Евросовета Антониу Кошта отметил, что участие азербайджанского лидера Ильхама Алиева в саммите Европейского политического сообщества (ЕПС), который состоялся в Ереване накануне, указывает на формирование новой атмосферы в отношениях между Азербайджаном и Арменией.
Кошта сообщил об этом, выступая в Ереване с совместным заявлением с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и председателем ЕК Урсулой фон дер Ляйен по итогам саммита Армения - ЕС.
"Участие президента Алиева во вчерашнем саммите Европейского политического сообщества является свидетельством новой атмосферы между вашими странами"
– Антониу Кошта
Он подчеркнул важность обстановки в регионе для будущего. Стабильный и процветающий Южный Кавказ – ключевая основа для будущего Армении, считает Кошта.
Также глава Евросовета отметил, что ЕС продолжит поддерживать процессы мира и нормализации в регионе, сотрудничая со странами Южного Кавказа для построения устойчивого будущего.