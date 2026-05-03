Стамбул принимает международную выставку SAHA 2026

В турецком Стамбуле сегодня стартовала крупнейшая в истории международная выставка оборонной и аэрокосмической промышленности SAHA 2026, в которой принимают участие 1700 компаний из более чем 120 стран мира.

В Стамбульском выставочном центре сегодня начала работу международная выставка оборонной и аэрокосмической промышленности SAHA 2026, организованная SAHA İstanbul - крупнейшим оборонным, авиационным и космическим промышленным кластером Турции и Европы.

Масштабы экспозиции выставки впечатляют – она раскинулась на общей площади в 400 тыс кв м, включая и крытые и открытые пространства. Под открытую выставочную зону выделено 20 тыс кв м, что делает ее одной из крупнейших в своей истории, передает турецкое государственное информационное агентство Anadolu.

Обширна и география участников SAHA 2026 – это свыше 1700 компаний (в том числе 263 международных) и более 30 тыс отраслевых специалистов, представляющих более чем 120 стран мира, а также более 140 официальных делегаций, свыше 800 членов официальных делегаций и более 200 представителей торговых закупочных миссий.

Гости и участники выставки впервые смогут познакомиться на ней с новыми высокотехнологичными продуктами турецкой "оборонки" - беспилотными морскими аппаратами и "умным" барражирующим боеприпасом MIZRAK, разработанными турецкими специалистами, впервые на SAHA 2026 покажут разработанные Baykar камикадзе-БПЛА K2 и барражирующий боеприпас Sivrisinek.

ASELSAN покажет свою глобальную оборонную экосистему с национальными технологиями будущего: передовая мобильная платформа ALKA-KAPLAN предназначена для борьбы с БПЛА и асимметричными угрозами. Удивит и компания STM, которая впервые покажет на выставке свои авиационные и морские системы.

В общей сложности на SAHA 2026 пройдет презентация 203 новых продуктов и будет подписано 164 соглашения на сумму как минимум $8 млрд.

Выставка продлится до 9 мая.

Напомним, ранее мы писали о том, что власти Турции отметили в апреле значительный рост экспорта продукции оборонной и авиационной промышленности страны – он вырос на 28% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достиг $2 млрд 871 млн, сообщил председатель Управления оборонной промышленности Турции Халук Гергюн.

Такие результаты оборонпром страны показал, несмотря на растущую конкуренцию и неопределенность в глобальном масштабе: это яркий пример производственных возможностей страны, качества систем, доказавших свою эффективность на поле боя, и устойчивых экспортных стратегий, отметил чиновник.