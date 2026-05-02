Никол Пашинян поблагодарил Ильхама Алиева за участие в саммите ЕПС в Ереване

© Фото: Сайт Президента Азербайджанской Республики
Премьер-министр Армении Никол Пашинян выразил благодарность президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву, который принял участие в саммите ЕПС в Ереване в онлайн-формате.

Армянский премьер-министр Никол Пашинян благодарен президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву за участие в саммите Европейского политического сообщества (ЕПС) в Ереване. Благодарность армянский лидер выразил в итоговом заявлении для прессы по итогам саммита.

Глава азербайджанского государства участвовал в саммите ЕПС в формате видеоконференции.

Кроме того, Никол Пашинян обратился с благодарностью к вице-президенту Турции Джевдету Йылмазу, который сегодня прибыл в Армению для участия в саммите.

