Вестник Кавказа

В Ливане назвали число погибших в результате атак Израиля

Флаг Ливана
© Фото: Вера Ромашкина/ “Вестник Кавказа“
В Минздраве Ливана сообщили, что жертвами атак Израиля с начала марта стали более 2,5 тыс человек.

Со 2 марта текущего года в Ливане в результате атак со стороны Израиля погибло 2 679 граждан, более 8 тыс человек – получили ранения, такое заявление сделали в ливанском министерстве здравоохранения.

"Общее число убитых граждан с начала военной эскалации 2 марта достигло 2 679, раненых – 8 229"

— Минздрав Ливана

Также сообщается, что, несмотря на на установленный 17 апреля режим прекращения огня, около 20 человек погибли за последние сутки от ударов ЦАХАЛ по южным районам Ливана.

Как уточнили в ведомстве, общее количество погибших и раненных может увеличиться, поскольку Израиль продолжает атаковать населенные пункты, где располагается шиитская группировка Хезболла.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram Вконтакте
875 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.