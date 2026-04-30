В Ливане назвали число погибших в результате атак Израиля

В Минздраве Ливана сообщили, что жертвами атак Израиля с начала марта стали более 2,5 тыс человек.

Со 2 марта текущего года в Ливане в результате атак со стороны Израиля погибло 2 679 граждан, более 8 тыс человек – получили ранения, такое заявление сделали в ливанском министерстве здравоохранения.

"Общее число убитых граждан с начала военной эскалации 2 марта достигло 2 679, раненых – 8 229"

— Минздрав Ливана

Также сообщается, что, несмотря на на установленный 17 апреля режим прекращения огня, около 20 человек погибли за последние сутки от ударов ЦАХАЛ по южным районам Ливана.

Как уточнили в ведомстве, общее количество погибших и раненных может увеличиться, поскольку Израиль продолжает атаковать населенные пункты, где располагается шиитская группировка Хезболла.