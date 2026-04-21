В Турции стартует Десятилетие семьи и демографии

Ближайшие десять лет в Турции пройдут как годы семьи и демографии, заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган, выступая сегодня на мероприятии в Стамбуле, посвященном "Видению Десятилетия семьи и демографии на период 2026–2035 г.г.".

"С 2017 года коэффициент рождаемости опустился ниже уровня воспроизводства населения - 2,1. Доля пожилого населения в нашей стране достигла 11,1%. Более того, численность пожилого населения, проживающего в сельской местности, превысила численность детского населения"

- Реджеп Тайип Эрдоган

Президент отметил: ослабление института семьи ведет к ослаблению общества, тогда как сильная семья формирует сильных людей и, как следствие, сильное общество, передает турецкое государственное информационное агентство Anadolu.

Также турецкий лидер обратил внимание на то, что в стране растет возраст вступления в брак и увеличивается число разводов, и как следствие падает уровень рождаемости, хотя страна прежнему моложе стран ЕС на 10 лет и власти уже принимают меры для снижения рисков в будущем.

Первым стратегическим приоритетом страны на этот период станет защита института семьи и будущих поколений, вторым - укрепление института брака, третьим - повышение рождаемости, четвертым - качественное образование молодежи и забота о пожилых.

Пятым и последним стратегическим приоритетом глава государства назвал развитие сельских районов и сбалансированное распределение населения, объявив каждую последнюю неделю мая "Национальной неделей семьи".