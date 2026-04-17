Почему иранцы скупают турецкую недвижимость?

Михаил Богданов

На фоне крупномасштабного военного конфликта спрос граждан Ирана на жилую недвижимость в Турции увеличился на 200%. В 2025–2026 годах, по данным Türkiye Gazetesi, иранцы приобрели около 1,9 тысячи объектов. Основные направления — Анталья и Стамбул.

Война Ирана с Израилем и США стала поворотным моментом для всего Ближнего Востока. Военные действия, затронувшие несколько иранских городов, нанесли значительный ущерб инфраструктуре, включая жилой фонд, энергетические объекты и транспортные узлы. Экономика Ирана, уже находившаяся под санкционным давлением, испытала дополнительный шок. В этих условиях значительная часть иранских семей и предпринимателей столкнулась с необходимостью диверсификации рисков и поиска юрисдикций с более предсказуемой средой для проживания и сохранения капитала. Географически близкая к Ирану Турция с безвизовым режимом и развитым рынком недвижимости стала естественным выбором.

География спроса

Традиционно точками притяжения остаются Анталья и Стамбул.

Анталья привлекает мягким климатом, сложившейся персидскоязычной средой (в городе десятилетиями существует иранская диаспора) и относительно низкими ценами на жилье по сравнению со Стамбулом. Кроме того, в Анталье действуют специализированные юридические и риелторские фирмы, ориентированные на иранских клиентов, что упрощает процесс оформления сделок.

В Стамбуле - экономическом и финансовом центре Турции - иранские покупатели приобретают жилье не только для проживания, но и для ведения бизнеса, логистики и получения вида на жительство. Многие иранские компании, пострадавшие от войны, переносят в Стамбул представительства или создают новые предприятия.

В последние два года заметен также рост интереса к Измиру — третьему по величине городу Турции, который предлагает более спокойную атмосферу и выход к Эгейскому морю.

По данным турецких риелторских ассоциаций, средняя стоимость приобретаемой иранцами недвижимости варьируется от 150 до 400 тысяч долларов. Нижняя граница соответствует скромной квартире в Анталье, верхняя — порогу для получения турецкого гражданства по инвестициям. Оплата производится преимущественно наличными долларами или евро, что отражает стремление покупателей вывести средства из зоны повышенной нестабильности.

Почему спрос вырос на 200%?

Разрушения на территории Ирана

В ходе конфликта 2026 года ударам подверглись не только военные и ядерные объекты, но и гражданская инфраструктура в крупных городах. По оценкам спутникового мониторинга, в Тегеране, Исфахане, Ширазе и Мешхеде повреждено или уничтожено от 10 до 20% жилого фонда. Восстановление требует времени и ресурсов, которыми иранская экономика не располагает. Семьи, чьи дома были разрушены или находятся в зонах, признанных небезопасными, вынуждены искать альтернативные места проживания. Турция как ближайшая страна с развитым рынком аренды и продажи жилья становится приоритетным направлением.

Экономический ущерб

Военные расходы, разрушение производственных мощностей и сохраняющиеся санкции привели к резкому ослаблению иранского риала. По данным международных финансовых организаций, анализирующих ситуацию через третьи страны, курс риала к доллару США на черном рынке снизился в 2026 году более чем на 70%. Инфляция превысила 100% годовых. В этих условиях банковские депозиты и сбережения в национальной валюте стремительно обесцениваются. Покупка недвижимости за рубежом в твердой валюте рассматривается как один из немногих доступных способов сохранения покупательной способности. Турецкая лира, несмотря на собственную волатильность, в паре с долларом демонстрирует бо́льшую предсказуемость, чем риал.

Поиск стабильной юрисдикции для проживания и ведения дел

Даже после прекращения активных боевых действий сохраняется высокая степень неопределенности. Перспективы нового витка конфликта, неполное восстановление инфраструктуры побуждают иранских граждан, особенно представителей среднего класса и предпринимательского слоя, рассматривать Турцию как «запасной аэродром».

Кто покупает недвижимость в Турции?

Анализ сделок, проведенный турецкими исследовательскими центрами при участии ассоциаций риелторов, позволяет выделить три категории иранских покупателей.