Почему иранцы скупают турецкую недвижимость?

Война Ирана с Израилем и США стала поворотным моментом для всего Ближнего Востока. Военные действия, затронувшие несколько иранских городов, нанесли значительный ущерб инфраструктуре, включая жилой фонд, энергетические объекты и транспортные узлы. Экономика Ирана, уже находившаяся под санкционным давлением, испытала дополнительный шок. В этих условиях значительная часть иранских семей и предпринимателей столкнулась с необходимостью диверсификации рисков и поиска юрисдикций с более предсказуемой средой для проживания и сохранения капитала. Географически близкая к Ирану Турция с безвизовым режимом и развитым рынком недвижимости стала естественным выбором.
География спроса
Традиционно точками притяжения остаются Анталья и Стамбул.
Анталья привлекает мягким климатом, сложившейся персидскоязычной средой (в городе десятилетиями существует иранская диаспора) и относительно низкими ценами на жилье по сравнению со Стамбулом. Кроме того, в Анталье действуют специализированные юридические и риелторские фирмы, ориентированные на иранских клиентов, что упрощает процесс оформления сделок.
В Стамбуле - экономическом и финансовом центре Турции - иранские покупатели приобретают жилье не только для проживания, но и для ведения бизнеса, логистики и получения вида на жительство. Многие иранские компании, пострадавшие от войны, переносят в Стамбул представительства или создают новые предприятия.
В последние два года заметен также рост интереса к Измиру — третьему по величине городу Турции, который предлагает более спокойную атмосферу и выход к Эгейскому морю.
По данным турецких риелторских ассоциаций, средняя стоимость приобретаемой иранцами недвижимости варьируется от 150 до 400 тысяч долларов. Нижняя граница соответствует скромной квартире в Анталье, верхняя — порогу для получения турецкого гражданства по инвестициям. Оплата производится преимущественно наличными долларами или евро, что отражает стремление покупателей вывести средства из зоны повышенной нестабильности.
Почему спрос вырос на 200%?
Разрушения на территории Ирана
В ходе конфликта 2026 года ударам подверглись не только военные и ядерные объекты, но и гражданская инфраструктура в крупных городах. По оценкам спутникового мониторинга, в Тегеране, Исфахане, Ширазе и Мешхеде повреждено или уничтожено от 10 до 20% жилого фонда. Восстановление требует времени и ресурсов, которыми иранская экономика не располагает. Семьи, чьи дома были разрушены или находятся в зонах, признанных небезопасными, вынуждены искать альтернативные места проживания. Турция как ближайшая страна с развитым рынком аренды и продажи жилья становится приоритетным направлением.
Экономический ущерб
Военные расходы, разрушение производственных мощностей и сохраняющиеся санкции привели к резкому ослаблению иранского риала. По данным международных финансовых организаций, анализирующих ситуацию через третьи страны, курс риала к доллару США на черном рынке снизился в 2026 году более чем на 70%. Инфляция превысила 100% годовых. В этих условиях банковские депозиты и сбережения в национальной валюте стремительно обесцениваются. Покупка недвижимости за рубежом в твердой валюте рассматривается как один из немногих доступных способов сохранения покупательной способности. Турецкая лира, несмотря на собственную волатильность, в паре с долларом демонстрирует бо́льшую предсказуемость, чем риал.
Поиск стабильной юрисдикции для проживания и ведения дел
Даже после прекращения активных боевых действий сохраняется высокая степень неопределенности. Перспективы нового витка конфликта, неполное восстановление инфраструктуры побуждают иранских граждан, особенно представителей среднего класса и предпринимательского слоя, рассматривать Турцию как «запасной аэродром».
Кто покупает недвижимость в Турции?
Анализ сделок, проведенный турецкими исследовательскими центрами при участии ассоциаций риелторов, позволяет выделить три категории иранских покупателей.
- Семьи из Тегерана и других крупных городов, жилье которых было повреждено или уничтожено. Они, как правило, продают уцелевшую недвижимость в Иране (или получают страховые выплаты, где это возможно) и приобретают более скромное жилье в Турции. Мотивация — не сохранение капитала, а физическое убежище. Такие покупатели выбирают недорогие квартиры в Анталье или на окраинах Стамбула.
- Предприниматели, чей бизнес пострадал от войны, но у которых сохранились наличные сбережения в иностранной валюте. Они приобретают жилье в Стамбуле или Измире, часто с прицелом на последующее открытие торговых или логистических компаний. Турция для них — не столько убежище, сколько платформа для рестарта деловой активности. Иранские бизнесмены активно входят в турецкие секторы текстиля, строительных материалов и оптовой торговли.
- Семьи сотрудников госструктур, включая военнослужащих. Подобная практика распространена в странах, сталкивающихся с крупными геополитическими потрясениями, и не является уникальной для Ирана.