Вестник Кавказа

Резервы Нацбанка Грузии впервые в истории достигли $7 млрд

Резервы Нацбанка Грузии впервые в истории достигли $7 млрд
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Резервы Национального банка Грузии впервые в истории составили $7 млрд. Большую их часть составляют активы в иностранной валюте.

Международные резервы Национального банка Грузии к концу мая достигли самой высокой отметки в истории. Страна теперь располагает накоплениями на сумму в $7 млрд. 

Наиболее значительный рост произошел в мае – на $531 млн. С начала года прирост составил свыше $842 млн. 

Отметим, что прошлый рекорд был достигнут в феврале этого года. Тогда резервы грузинского финрегулятора составили $6,66 млрд. 

Согласно анализу экспертов, повышение объема резервов связано с операциями Нацбанка, а также ростом цены золота. Большую часть резервов составляют активы в иностранной валюте ($5,5 млрд). 

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