Вестник Кавказа

Российские турагентства познакомились с потенциалом Азербайджана

Российские турагентства познакомились с потенциалом Азербайджана
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Москве прошли два крупных мероприятия Бюро по туризму Азербайджана в России, которые показали возможности страны в организации делового и зимнего туризма для российских путешественников.

В столице России прошли два крупных семинара для представителей российской туристической отрасли, посвященных продвижению возможностей Азербайджана в сфере делового и зимнего туризма – их провело представительство Бюро по туризму Азербайджана в России.

Семинар, посвященный развитию делового (MICE) туризма, прошел совместно с Absheron Hotel Group: в ходе него представители 11 ведущих российских компаний, специализирующихся на организации таких мероприятий, познакомились с возможностями в этой сфере и современной инфраструктурой для проведения корпоративных встреч, конференций и других деловых мероприятий, которыми обладает Азербайджан, передает АЗЕРТАДЖ.

Второй семинар был организован совместно с российским туроператором Jet Travel, специализирующимся на горнолыжном отдыхе. Его участникам, которые представляли 12 российских туристических агентств, показали возможности Азербайджана в сфере зимнего туризма: туристическую инфраструктуру страны, зимние курорты, а также разнообразие туристических продуктов азербайджанских агентств.

Оба мероприятия сопровождались традиционными блюдами азербайджанской кухни: первый семинар венчал ужин в азербайджанском стиле, а второй начался с традиционного азербайджанского завтрака, который приятно удивил собравшихся.

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