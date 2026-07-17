Вестник Кавказа

Испания стала чемпионом мира по футболу

Испания стала чемпионом мира по футболу
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Ист-Ратерфорде завершился финал чемпионата мира по футболу, в котором встречались сборные Испании и Аргентины. Исход противостояния решился в дополнительное время.

Сборная Испании обыграла команду Аргентины и стала чемпионом мира по футболу 2026.

Основное время матча, проходившего в Ист-Ратерфорде, завершилось вничью 0:0. В компенсированное ко второму тайму время аргентинцы остались в меньшинстве в результате удаления полузащитника Энцо Фернандеса.

Игра перешла в дополнительное время, в котором сильнее были испанцы. Победный мяч на счету полузащитника Феррана Торреса на 106-й минуте.

Таким образом, Испания во второй раз в истории стала чемпионом мира. Впервые она выигрывала первенство планеты в 2010 году.

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