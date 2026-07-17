CENTCOM признал гибель военных во время атаки Ирана

Атака Ирана на американский объект в Иордании привела к потере двух солдат ВС США. Еще один считается пропавшим без вести.

Накануне двое военнослужащих США погибли в Иордании на авиабазе "Муваффак Салти" в результате удара Корпуса стражей Исламской революции, последовавшего в ответ на атаки американских войск на прибрежные объекты Ирана в Персидского залиеви и Ормузском проливе.

Еще четверо были ранены, но уже выписаны из клиники, о чем сообщили в Центральном командовании США (CENTCOM).

"Семнадцатого июля двое американских военнослужащих в Иордании погибли при исполнении боевых задач, когда Центральное командование США (CENTCOM) и силы партнеров отражали атаки иранских баллистических ракет и беспилотников"

– CENTCOM

Кроме того, еще один американский военный в настоящее время находится в статусе "пропавший без вести".

В то же время в Центральном командовании США не уточнили, какой ущерб понесла инфраструктура авиабазы "Муваффак Салти" в ходе этого удара КСИР.