Армянские грузоперевозчики жалуются на бюрократию при экспорте в ЕС после того, как начали работать ограничения на экспорт армянской продукции на российский рынок – оказалось, в Европе им не рады.

Армянские экспортеры и грузоперевозчики все чаще сталкиваются с бюрократией и всевозможными таможенными проволочками при вывозе сельскохозяйственной продукции в страны ЕС, пишет газета "Жоговурд".

"Перевозчики грузов в европейском направлении продолжают сталкиваться с серьезными административными и таможенными препятствиями, которые существенно увеличивают затраты - как финансовые, так и по времени"

- издание

Армянские грузовики очень долго досматриваются, опечатываются и сутками простаивают в таможенных терминалах, зачастую проводится их дополнительный досмотр и прочие административные процедуры, что чревато серьезнейшими последствиями при экспорте сельскохозяйственных и скоропортящихся товаров, - пишет издание, передает Sputnik Армения.

Несмотря на то, что Ереван официально заявляет, что продолжает работу в ЕАЭС, он стремится в ЕС, хотя уже не раз в России утверждали: совмещение двух союзов невозможно.

Впрочем, обещания председателя Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен, данные ею в Ереване, остаются обещаниями: она утверждала, что европейский рынок будет открыт для 99% свежей сельскохозяйственной продукции из Армении, а также для 90% напитков и алкогольной продукции.

Эксперты же отмечают, что выделенные ЕС средства ничтожны по сравнению с убытками фермеров.

Сейчас в Россию серьезно ограничен ввоз любой армянской продукции растительного происхождения, за исключением консервированной, а также ограничены поставки в Россию рыбной продукции со всех предприятий Армении, тогда как на Россию приходится более 90% ее экспорта.