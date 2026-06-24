Кремль: эскалация на Ближнем Востоке чревата негативными последствиями

Пресс-секретарь президента РФ предупредил о том, что очередной виток дестабилизации в Персидском заливе может крайне негативно отразиться на мировой экономике.

Российская сторона видит, что очередная эскалация в зоне Персидского залива может иметь крайне негативные последствия, такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Таким образом он озвучил журналистам позицию Кремля относительно ухудшения ситуации в регионе после возобновления ударов США по Ирану.

По словам Пескова, последствия могут плохо отразится на мировой экономике.

"Вместе с другими странами региона и мира мы констатируем очередной виток дестабилизации обстановки в зоне Персидского залива. Это все чревато продолжающимися негативными последствиями для мировой экономики"

– Дмитрий Песков

Это не может не вызывать у Москвы опасения и сожаления, отметил пресс-секретарь.

При этом он заявил, что не все конфликты можно решить в виде "сделки", как это принято называть в США, поскольку они очень сложны по своей структуре.

"Каждый конфликт уникален по сути и набору деталей, которые приходится решать во время процесса урегулирования"

– Дмитрий Песков

В таком случае разрешение конфликта возможно только в рамках длительного и комплексного процесса урегулирования, подытожил представитель Кремля.