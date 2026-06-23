Россия высоко оценивает меморандум США и Ирана – Дмитрий Песков

Дмитрий Песков: Россия высоко оценивает подписанный США и Ираном меморандум об урегулировании военного конфликта.
Москва высоко оценивает подписанное между Ираном и США рамочное соглашение, которое очерчивает контуры мирного урегулирования на Ближнем Востоке. Об этом заявил официальный спикер Кремля Дмитрий Песков.
"Мы, безусловно, высоко оцениваем этот меморандум о взаимопонимании. Мы высоко оцениваем усилия посредников и усилия стран-участников этих переговоров, что позволило, по крайней мере, отодвинуть на обозримую перспективу порог боевых действий"
– Дмитрий Песков
Напомним, что США и Иран 18 июня оформили меморандум о взаимопонимании, который призван стать основой для мирного урегулирования. Документ затрагивает вопросы Ормуза, ядерного потенциала Ирана, компенсаций, а также сроков последующих переговоров.