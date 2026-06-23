Вестник Кавказа

Россия высоко оценивает меморандум США и Ирана – Дмитрий Песков

Россия высоко оценивает меморандум США и Ирана – Дмитрий Песков
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Дмитрий Песков: Россия высоко оценивает подписанный США и Ираном меморандум об урегулировании военного конфликта.

Москва высоко оценивает подписанное между Ираном и США рамочное соглашение, которое очерчивает контуры мирного урегулирования на Ближнем Востоке. Об этом заявил официальный спикер Кремля Дмитрий Песков. 

"Мы, безусловно, высоко оцениваем этот меморандум о взаимопонимании. Мы высоко оцениваем усилия посредников и усилия стран-участников этих переговоров, что позволило, по крайней мере, отодвинуть на обозримую перспективу порог боевых действий"

– Дмитрий Песков 

Напомним, что США и Иран 18 июня оформили меморандум о взаимопонимании, который призван стать основой для мирного урегулирования. Документ затрагивает вопросы Ормуза, ядерного потенциала Ирана, компенсаций, а также сроков последующих переговоров.

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