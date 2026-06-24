Ильхам Алиев: Азербайджан был и будет рядом с Ираном

Президент Азербайджана Ильхам Алиев сегодня провел встречу с председателем иранского парламента Мохаммадом Багером Галибафом, который прибыл сегодня в Баку.

Сегодня президент Азербайджана Ильхам Алиев принял делегацию во главе с председателем парламента Ирана Мохаммадом Багером Галибафом.

Обратив внимание на то, что в последнее время братский Азербайджану иранский народ пережил огромные страдания, Ильхам Алиев пожелал упокоения душ погибших в ходе войны.

Добавив, что во время войны азербайджанский народ и государство были рядом с иранским народом и государством, Ильхам Алиев охарактеризовал телефонные разговоры с президентом Ирана Масудом Пезешкианом и другие контакты на различных уровнях и проявления солидарности как яркий пример этого.

Обратив внимание на то, что приостановку войны Баку встретил с радостью, глава государства напомнил об официальном заявлении Азербайджана по этому поводу.

"Желаю, чтобы в регионе не было никаких войн"

– Ильхам Алиев

Он добавил, что ранее и Азербайджан, и Иран пострадали от войн.

С удовлетворением напомнив предыдущий визит Мохаммада Багера Галибафа в Азербайджан, президент отметил особое значение, которое имеет его участие в 20-й сессии Конференции Парламентского союза стран Организации исламского сотрудничества (ОИС).

Ильхам Алиев выразил надежду на то, что сессия принесет пользу развитию исламской солидарности. В будущем году, указал Ильхам Алиев, Азербайджан примет Саммит ОИС: подготовка к нему уже началась.

Президент Азербайджана добавил, что визит Мохаммада Багера Галибафа будет важен и для рассмотрения вопросов двусторонней повестки. Он также затронул тему успешного развития отношений Баку и Тегерана.

Мохаммад Багер Галибаф выразив удовлетворение встречей с Ильхамом Алиевым, передал приветствия президента Масуда Пезешкиана. Поблагодарив за них, Ильхам Алиев попросил передать и его приветствия Масуду Пезешкиану.

Спикер парламента Ирана выразил признательность за поддержку, оказанную президентом АР, Азербайджанским государством и народом в трудные для ИРИ дни.

Мохаммад Багер Галибаф выразил благодарность главе государства за посещение посольства Ирана в Баку и выражение соболезнований в связи с гибелью Верховного лидера Ирана Али Хаменеи и многочисленных мирных жителей, а также за поздравительное послание, направленное Моджтабе Хаменеи по случаю его избрания Верховным руководителем Ирана.

Указав на то, что война – это страшная беда и трагедия, Мохаммад Багер Галибаф подчеркнул, что Азербайджан остался верен добрососедским отношениям с Ираном, оказал гумпомощь, азербайджанский народ находился рядом с Ираном – все это навсегда останется в памяти иранского народа.

Обратив внимание на то, что Баку и Тегеран всегда были рядом друг с другом и в трудные дни, Мохаммад Багер Галибаф охарактеризовал это как еще один пример единства и солидарности наших стран. Спикер парламента Ирана отметил, что война показала Ирану все значение контактов с мусульманскими странами. По его словам, в период войны Тегеран узнал, кто его друг, а кто враг. Азербайджан, будучи дружественной страной, был рядом с Ираном.

Участники встречи заявили об уверенности в еще более динамичном развитии двусторонних связей в будущем, с удовлетворением указали на завершение строительства моста Агбенд-Келале, подчеркнули, что проходящий по территории Ирана Аразский коридор также поможет расширить региональные транспортные возможности.