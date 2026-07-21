Аргентина добилась "футбольной" победы на Играх будущего в Астане

Аргентинская команда NS Team стала чемпионом по фиджитал-футболу на "Играх будущего 2026", которые проходят в Астане, подтвердив свой статус "страны футбола" хотя бы в виртуальной реальности.

Аргентинская NS Team, сборная страны по виртуальным дисциплинам, стала лучшей на соревнованиях по фиджитал-футболу на "Играх будущего 2026" в Астане.

В цифровой части игры команде предстояло сразиться с соперниками из мексиканской Quetzales-Armadillos в футбольный симулятор UFL – провести два тайма по 6 минут, однако соперники оказались сильнее – они выиграли со счетом 1:0. А вот физическая часть в два тайма по 5 минут завершилась ничьей 3:3. Победитель определился при помощи пенальти – аргентинцы выиграли со счетом 4:3, передает Sputnik Казахстан.

Могло бы обойтись и без пенальти, если бы не ирония судьбы: в основное время физической части мяч в ворота мексиканцев залетел в самом конце первого тайма, причем - в момент сирены. После долгих споров судьи его все же не признали.

Общий призовой фонд фиджитал-футбола составляет $625 тыс, сообщили организаторы.