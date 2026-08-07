Никол Пашинян позвонил Ильхаму Алиеву

Премьер Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев провели телефонную беседу, в ходе которой обсудили годовщину заключения соглашений в Вашингтоне, прогресс в отношениях между странами и проект TRIPP.

Глава правительства Армении Никол Пашинян позвонил лидеру Азербайджана Ильхаму Алиеву.

Стороны обсудили первую годовщину соглашений в Вашингтоне, которые стали основой для мирного урегулирования между Баку и Ереваном.

Ильхам Алиев и Никол Пашинян отметили важную роль Вашингтона в деле мирного урегулирования. Стороны отметили прогресс, который был достигнут за последний год в отношениях между Баку и Ереваном.

Отмечено развитие торгово-экономических связей между странами, что стало проявлением мирного процесса в материальном исчислении. Ильхам Алиев и Никол Пашинян в этом контексте упомянули транспортировку азербайджанских нефтепродуктов, а также транзит других грузов в Армению.

Также стороны обсудили аспекты реализации проекта "Маршрута Трампа" (TRIPP).

Ильхам Алиев и Никол Пашинян подтвердили важность продолжения усилий для развития мирного процесса между Баку и Ереваном.