Никол Пашинян позвонил Ильхаму Алиеву

Глава правительства Армении Никол Пашинян позвонил лидеру Азербайджана Ильхаму Алиеву.
Стороны обсудили первую годовщину соглашений в Вашингтоне, которые стали основой для мирного урегулирования между Баку и Ереваном.
Ильхам Алиев и Никол Пашинян отметили важную роль Вашингтона в деле мирного урегулирования. Стороны отметили прогресс, который был достигнут за последний год в отношениях между Баку и Ереваном.
Отмечено развитие торгово-экономических связей между странами, что стало проявлением мирного процесса в материальном исчислении. Ильхам Алиев и Никол Пашинян в этом контексте упомянули транспортировку азербайджанских нефтепродуктов, а также транзит других грузов в Армению.
Также стороны обсудили аспекты реализации проекта "Маршрута Трампа" (TRIPP).
Ильхам Алиев и Никол Пашинян подтвердили важность продолжения усилий для развития мирного процесса между Баку и Ереваном.