Вестник Кавказа

Никол Пашинян позвонил Ильхаму Алиеву

Никол Пашинян позвонил Ильхаму Алиеву
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Премьер Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев провели телефонную беседу, в ходе которой обсудили годовщину заключения соглашений в Вашингтоне, прогресс в отношениях между странами и проект TRIPP.

Глава правительства Армении Никол Пашинян позвонил лидеру Азербайджана Ильхаму Алиеву. 

Стороны обсудили первую годовщину соглашений в Вашингтоне, которые стали основой для мирного урегулирования между Баку и Ереваном. 

Ильхам Алиев и Никол Пашинян отметили важную роль Вашингтона в деле мирного урегулирования. Стороны отметили прогресс, который был достигнут за последний год в отношениях между Баку и Ереваном. 

Отмечено развитие торгово-экономических связей между странами, что стало проявлением мирного процесса в материальном исчислении. Ильхам Алиев и Никол Пашинян в этом контексте упомянули транспортировку азербайджанских нефтепродуктов, а также транзит других грузов в Армению. 

Также стороны обсудили аспекты реализации проекта "Маршрута Трампа" (TRIPP). 

Ильхам Алиев и Никол Пашинян подтвердили важность продолжения усилий для развития мирного процесса между Баку и Ереваном.

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