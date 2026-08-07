Грузия направит $382 млн на масштабную модернизацию железной дороги

Власти Грузии утвердили выделение 1 млрд лари на масштабную модернизацию железнодорожной инфраструктуры для ускорения поездов и увеличения объемов грузового транзита.

В Грузии на реализацию программы развития и обновления инфраструктуры национальной железной дороги выделят 1 млрд лари или $382 млн. Об этом сообщила заместитель министра экономики и устойчивого развития страны Мариам Квривишвили.

Модернизация путей уже позволила с августа сократить время пассажирских рейсов из Тбилиси в Батуми с прежних 5,5 до четырех часов. Поезда на горном участке теперь развивают среднюю скорость до 87 км/ч, предоставляя туристам быструю альтернативу автомобильным поездкам.

Расширение магистрали имеет критическое значение для транзита грузов из Китая в Европу в обход России по маршруту "Срединный коридор". Устранение существующих инфраструктурных ограничений на линии увеличит объемы контейнерных перевозок на десятки процентов.

План развития Грузинской железной дороги включает закупку 50 локомотивов и 1,5 тыс вагонов для обновления подвижного состава. Бюджет инициативы составляет 40% от годового бюджета Министерства регионального развития, к поставкам техники привлекут зарубежных производителей.