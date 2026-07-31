Власти Дагестана направили свыше 2,9 млрд руб пострадавшим от наводнения

Правительство Дагестана направило свыше 2,9 млрд руб на выплаты более 80 тыс жителей республики, пострадавших из-за масштабных весенних наводнений.

В Дагестане более 80 тыс пострадавших из-за наводнения жителей получили выплаты на общую сумму свыше 2,9 млрд руб. Об этом сообщили в пресс-службе правительства республики.

В марте–апреле 2026 года ливни и наводнения в Дагестане и Чечне повредили дома, инфраструктуру и социальные объекты. Из-за этого в апреле в Дагестане ввели режим ЧС: к маю там пострадало более 10 тыс домов, 1,6 тыс из которых потребовался капремонт.

Сейчас продолжается прием заявлений на предоставление социальных выплат за поврежденное и утраченное жилье. На данный момент от граждан принято уже более 2,5 тыс обращений.

За счет региональных средств полностью восстановлено 58 объектов образования, продолжается ремонт еще нескольких десятков учреждений, их готовность составляет 57%.