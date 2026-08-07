Армения будет развивать туризм в регионах

Власти Армении инвестируют 120 миллионов евро в развитие туристических кластеров в регионах страны, стимулируя стимулирование развитие винного, санаторно-курортного, приключенческого, культурного, образовательного туризма и экотуризма.

Министр экономики Армении Геворк Папоян совместно с главой Комитета по туризму Лусине Геворкян 10 провел встречу с представителями Всемирного банка и Фонда территориального развития Армении, сообщили в пресс-службе ведомства.

Участники встречи обсудили ход реализации Программы по улучшению туризма и региональной инфраструктуры, и меры, которые необходимо принять для ее ускорения и гибкости совершенствования ее механизмов, передает NEWS.am.

Стороны договорились инвестировать в программу 120 млн евро – на эти средства планируется развивать туристические кластеры Гориса, Арени, Джермука, Ехегиса, Двина, Гюмри и Дилижана, основной упор в этой работе будет делаться на стимулировании санаторно-курортного, приключенческого, культурного, винного, образовательного туризма и экотуризма, говорится в сообщении.

Также стороны подтвердили готовность продолжать тесное сотрудничество, направленное на эффективную реализацию намеченных мероприятий.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Армении в последнее время активно развивается экотуризм – новое направление туристического сектора Армении, сфокусированное на посещении относительно незатронутых человеком природных территорий. Это не просто отдых на природе с шашлыками и песнями, а осознанный подход, при котором турист старается не оставлять следов пребывания, узнает про экосистему и культуру места.