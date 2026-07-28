Вестник Кавказа

Пашинян отправился на заседание Евразийского межправсовета

Саммит ШОС-2025
© Фото: Сайт президента России
Премьер-министр Армении Никол Пашинян сегодня утром вылетел в Кыргызстан, где он примет участие в заседании Евразийского межправительственного совета.

Армянский премьер-министр Никол Пашинян в четверг утром отправился в Кыргызстан, такую информацию распространила в соцсетях новый пресс-секретарь главы правительства Армении Меланья Арутюнян.

В программу поездки Пашиняна входит участие в заседании Евразийского межправсовета, который состоится в городе Чолпон-Ата.

Напомним, что свое участие в мероприятии Никол Пашинян анонсировал неделю назад. Тогда он заявил, что собирается поднять вопрос о недееспособности ЕАЭС.

"Если договор не действует, то ЕАЭС не действует... Если наш вопрос быстро не решится, то уверен Армения преодолеет эту проблему, ЕАЭС не преодолеет"

– Никол Пашинян

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