В Казахстане начнут внедрять беспилотный транспорт

Транспорт будущего начнут испытывать в трех городах Казахстана: здесь появятся автомобили с искусственным интеллектом.

Власти Казахстана утвердили положения проекта по интеграции беспилотных автомобилей в транспортную систему страны. Технологии начнут испытывать в Астане, Алматы и Косшы.

Автомобили начнут испытывать как на специальных трассах, так и на городских дорогах. Предполагается внедрить в том числе транспортные средства с условной автоматизацией – с водителем, который готов перехватить управление у искусственного интеллекта.

Транспортные средства оснастят системами записи данных, видеонаблюдения, а также системами защиты от внешнего воздействия. Кроме того, в правилах проработан вопрос с ДТП и использованием новых автомобилей в такси.