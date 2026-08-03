Вестник Кавказа

В Казахстане начнут внедрять беспилотный транспорт

В Казахстане начнут внедрять беспилотный транспорт
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Транспорт будущего начнут испытывать в трех городах Казахстана: здесь появятся автомобили с искусственным интеллектом.

Власти Казахстана утвердили положения проекта по интеграции беспилотных автомобилей в транспортную систему страны. Технологии начнут испытывать в Астане, Алматы и Косшы. 

Автомобили начнут испытывать как на специальных трассах, так и на городских дорогах. Предполагается внедрить в том числе транспортные средства с условной автоматизацией – с водителем, который готов перехватить управление у искусственного интеллекта. 

Транспортные средства оснастят системами записи данных, видеонаблюдения, а также системами защиты от внешнего воздействия. Кроме того, в правилах проработан вопрос с ДТП и использованием новых автомобилей в такси.

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