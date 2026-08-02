Пашинян пригласил Токаева в Ереван

Никол Пашинян пригласил в Армению Касым-Жомарта Токаева в рамках телефонного разговора. Стороны также обсудили отношения двух стран.
Глава правительства Армении Никол Пашинян провел телефонную беседу с президентов Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. Премьер РА пригласил лидера центральноазиатской республики посетить Армению.
Стороны обсудили отношения Астаны и Еревана, затронув перспективные направления для развития сотрудничества.
Лидер Казахстана принял приглашение Пашиняна, поздравив премьера Армении с повторным назначением на должность главы кабмина.
Пашинян пожелал Токаеву успехов на предстоящих выборах в Курултай, которые пройдут в конце августа, отметив достижения лидера Казахстана на внутренней и внешней аренах.