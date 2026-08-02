Вестник Кавказа

Пашинян пригласил Токаева в Ереван

Саммит ШОС-2025
© Фото: Сайт президента России
Никол Пашинян пригласил в Армению Касым-Жомарта Токаева в рамках телефонного разговора. Стороны также обсудили отношения двух стран.

Глава правительства Армении Никол Пашинян провел телефонную беседу с президентов Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. Премьер РА пригласил лидера центральноазиатской республики посетить Армению. 

Стороны обсудили отношения Астаны и Еревана, затронув перспективные направления для развития сотрудничества. 

Лидер Казахстана принял приглашение Пашиняна, поздравив премьера Армении с повторным назначением на должность главы кабмина. 

Пашинян пожелал Токаеву успехов на предстоящих выборах в Курултай, которые пройдут в конце августа, отметив достижения лидера Казахстана на внутренней и внешней аренах.

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