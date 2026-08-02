"Честный знак" заблокировал партию воды из Армении

Роспотребнадзор заблокировал через систему "Честный знак" поставки в российские магазины большой партии лимонадов и отдельные партии минеральной лечебно-столовой воды "Бжни", качество которых вызывало сомнения.

Государственная система маркировки "Честный знак" не дала попасть на прилавки российских магазинов более 70 тыс бутылок питьевой воды и газированных напитков из Армении, сообщили в Центре развития перспективных технологий (ЦРПТ), операторе системы "Честный знак".

"По поручению Роспотребнадзора для недопущения причинения возможного вреда жизни и здоровью граждан РФ" ЦРПТ приостановил реализацию более 70 тыс бутылок питьевой воды и газированных напитков. Причиной стали выявленные нарушения производителями обязательных требований к продукции"

- сообщение

Под запрет попали отдельные партии минеральной питьевой лечебно-столовой воды "Бжни" производства АОЗТ "Завод минеральных вод RRR" (Армения), питьевой воды "Просто Азбука", в том числе детской, производства ООО "Ватерлок" (Армения) и безалкогольного газированного напитка "Мохито" торговой марки Darbas производства ООО "Арсен ев Нерсес" (Армения), передает ТАСС.

Блокировка затронула не всю продукцию этих производителей, а лишь отдельные партии, выпущенные в определенные даты, подчеркнули в ЦРПТ.

С начала 2026 года система предотвратила продажу 48 млн бутылок питьевой воды с нарушениями сроков годности и обязательных требований к ее производству, - напомнил заместитель генерального директора ЦРПТ Реваз Юсупов.