Тбилиси и Кувейт связали рейсы Kuwait Airways

Самолеты Kuwait Airways начали летать между Кувейтом и Тбилиси. Рейсы в грузинскую столицу выполняются дважды в неделю.
Со 2 августа запущены регулярные прямые рейсы авиакомпании Kuwait Airways в Тбилиси, пишет KUNA.
"Тбилиси – ведущее туристическое направление, известное своей природной красотой и богатым историческим и культурным наследием. Запуск прямых рейсов упростит путешествия и укрепит авиасообщение между Кувейтом и Грузией"
– и.о. гендиректора компании Абдулвахаб Ибрагим Аль-Шатти
Он отметил, что новое направление соответствует стратегии перевозчика по развитию маршрутной сети и удовлетворению растущего спроса путешественников на популярные туристические направления.
Рейсы выполняются дважды в неделю – по вторникам и воскресеньям.