Вестник Кавказа

Тбилиси и Кувейт связали рейсы Kuwait Airways

Тбилиси и Кувейт связали рейсы Kuwait Airways
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Самолеты Kuwait Airways начали летать между Кувейтом и Тбилиси. Рейсы в грузинскую столицу выполняются дважды в неделю.

Со 2 августа запущены регулярные прямые рейсы авиакомпании Kuwait Airways в Тбилиси, пишет KUNA.

"Тбилиси – ведущее туристическое направление, известное своей природной красотой и богатым историческим и культурным наследием. Запуск прямых рейсов упростит путешествия и укрепит авиасообщение между Кувейтом и Грузией"

– и.о. гендиректора компании Абдулвахаб Ибрагим Аль-Шатти

Он отметил, что новое направление соответствует стратегии перевозчика по развитию маршрутной сети и удовлетворению растущего спроса путешественников на популярные туристические направления.

Рейсы выполняются дважды в неделю – по вторникам и воскресеньям.

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