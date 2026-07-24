Вестник Кавказа

Академия MMA Мераба Двалишвили в Тбилиси откроется в конце года

Академия MMA Мераба Двалишвили в Тбилиси откроется в конце года
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Экс-чемпион UFC Мераб Двалишвили откроет свою академию смешанных боевых искусств в Тбилиси в конце этого года.

Создаваемая бывшим чемпионом UFC Мерабом Двалишвили академия смешанных боевых искусств заработает в центре Тбилиси в конце нынешнего года, рассказал исполнительный директор торгового центра "Тбилиси Централ" Леван Каралашвили.

По его словам, новое учебное заведение станет серьезной базой для тренировок любителей MMA, передает BMG.

Каралашвили добавил, что о деталях проекта будет сообщено в конце сентября.

Напомним, сам Двалишвили подчеркивал: академия будет благотворительным заведением – так он хотел отплатить Грузии за все хорошее, что получил от страны.

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