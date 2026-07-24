Академия MMA Мераба Двалишвили в Тбилиси откроется в конце года

Экс-чемпион UFC Мераб Двалишвили откроет свою академию смешанных боевых искусств в Тбилиси в конце этого года.
Создаваемая бывшим чемпионом UFC Мерабом Двалишвили академия смешанных боевых искусств заработает в центре Тбилиси в конце нынешнего года, рассказал исполнительный директор торгового центра "Тбилиси Централ" Леван Каралашвили.
По его словам, новое учебное заведение станет серьезной базой для тренировок любителей MMA, передает BMG.
Каралашвили добавил, что о деталях проекта будет сообщено в конце сентября.
Напомним, сам Двалишвили подчеркивал: академия будет благотворительным заведением – так он хотел отплатить Грузии за все хорошее, что получил от страны.