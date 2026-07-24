Вестник Кавказа

Грузия введет бесплатное обучение в государственных вузах

Грузия введет бесплатное обучение в государственных вузах
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Власти Грузии планируют сделать бесплатным получение высшего образования в вузах страны – это позволит сохранить заинтересованность и мотивацию студентов к учебе.

Получение высшего образования во всех государственных университетах Грузии в скором времени станет бесплатным, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.

Новая модель финансирования будут мотивировать студентов к учебе в вузах, тем не менее, ее требования будут достаточно жесткими: если студент за один семестр не сдаст два предмета, с третьего семестра объем государственного финансирования для него будет сокращен, цитирует грузинского премьера грузинское бюро Report.

Это позволит ввести в систему высшего образования страны механизмы, которые помогут сохранить заинтересованность и мотивацию студентов к учебе – новая модель направлена именно на это, добавил Ираклий Кобахидзе.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram Вконтакте
780 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео
реклама
UNEC





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.