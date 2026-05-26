Строительство ж/д Агдам-Ханкенди выполнено почти наполовину

В ЗАО "Азербайджанские железные дороги" заявили, что усиленно реализуют строительство дороги по маршруту "Агдам-Ханкенди". Работа в настоящее время выполнена на 44%, уточнили в компании.

Пресс-служба ЗАО "Азербайджанские железные дороги" сообщила о темпах строительных работ на железнодорожной линии "Агдам-Ханкенди".

Отмечается, что в настоящее время уже завершено 44% строительства на линии. При этом, проектные работы по железнодорожной линии завершены на 90%.

Как рассказали в пресс-службе, компания "АЖД" достаточно высокими темпами проводит работы с целью завершить строительство и благоустройство в ближайшее время.

"Строительство железнодорожного и автовокзального комплекса в Ханкенди продолжается ускоренными темпами"

– ЗАО "АЖД"

На территории комплекса запланирована работа двух железнодорожных платформ и 12 автобусных остановок.

Уже сейчас было закончены концептуальные проекты станций Аскеран и Ходжалы, также сообщила пресс-служба перевозчика.