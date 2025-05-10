Ханенде Агилю Меликову предстоит срочная операция

Агиль Меликов – Заслуженный деятель искусств Азербайджана, ханенде – находится в тяжелом состоянии, в ближайшее время ему сделают операцию.

Заслуженный деятель искусств Азербайджана, обладатель персональной пенсии президента Азербайджана, знаток мугама и ханенде Агиль Меликов испытывает серьезные проблемы со здоровьем, такое сообщение распространила пресс-служба Международного центра мугама.

На данный момент он находится в тяжелом состоянии. Артист госпитализирован в одну из частных клиник Баку. Там он проходит подготовку к операции на сердце.

В сообщении отмечено, что Агиль Меликов остается под постоянным наблюдением врачей, получает необходимое лечение и все требующиеся в его состоянии процедуры. В самом скором времени ему сделают кардиохирургическую операцию.

Дальнейшая информация о состоянии здоровья Агиля Меликова будет предаваться огласке по мере поступления.

Напомним, что Агиль Меликов входит в число известных деятелей азербайджанского мугамного искусства. В течении долгого времени он ведет педагогическую деятельность в Азербайджанской национальной консерватории. Агиль Меликов вносит масштабный вклад в сохранение и популяризацию мугама.