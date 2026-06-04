Лавров: в мире формируются новые центры силы, такие как БРИКС

Глава МИД России раскрыл национальные интересы страны на международной арене и рассказал о сотрудничестве на равных, которое выстраивается сейчас с такими лидерами, как Китай и Индия.

Россия заинтересована в равноправном сотрудничестве с другими крупными мировыми игроками, рассказал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Глава внешнеполитического ведомства России поделился, в чем заключаются национальные интересы страны на внешней арене. Прежде всего, в том, чтобы быть самостоятельной державой, иметь надежно обеспеченные границы, не допускать внешнего вмешательства, чтобы никто не думал давать советы, как устраивать жизнь внутри страны. Также, подчеркнул Лавров, важно, чтобы все народы РФ продолжали иметь гарантированные Конституцией права.

"В таком качестве Россия будет заинтересована на равных сотрудничать с другими крупными центрами, которые формируются, — это Китай и Индия. Эти крупные игроки, конечно же, вместе с нами будут отстаивать справедливость в надежде на то, что Запад и, в частности Европа, тоже когда-то придет в себя и будет готов на равных, по-честному встраиваться в новые системы отношений"

– Сергей Лавров

По словам министра, сейчас ни ЕС, ни США не готовы к равноправному сотрудничеству. Тем временем появляются новые влиятельные структуры.

"Пока это ожидание затягивается, новые центры силы формируют свои сетевые структуры. Одна из них — БРИКС, куда стягиваются ведущие экономики Мирового большинства"

– Сергей Лавров

В таких объединениях, как БРИКС, ШОС, ЕАЭС, СНГ, ОДКБ переговоры проводятся со взаимным уважением и прицелом на компромисс, ни одна из стран не выдвигает другим требований, добавил глава российского МИД в интервью гендиректору агентства ТАСС Андрею Кондрашову.