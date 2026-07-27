Глава Минкультуры покинула свой пост в Грузии

Тинатин Рухадзе объявила о своей отставке. Она занимала пост министра культуры Грузии в течение почти двух лет.

В Грузии ушла с занимаемой должности министра культуры Тинатин Рухадзе. Об этом сказано в сообщении, размещенном 28 июля на страницах ведомства в социальных сетях.

Уточняется, что решение об отставке было принято Рухадзе по состоянию здоровья.

"После консультации с премьер-министром я приняла решение уйти в отставку с поста министра культуры. В связи с состоянием моего здоровья мне потребуется экстренный курс лечения, который не позволит мне должным образом исполнять свои обязанности министра"

– грузинское ведомство

Экс-министр отметила, что культура – это та сфера, которая требует особого внимания и заботы, говорит уже бывший министр.

"Я сожалею, что состояние моего здоровья не позволяет мне уделять должное внимание работе, которую я так люблю и которая мне наиболее дорога"

– Тинатин Рухадзе

Напомним, Рухадзе возглавляла министерство культуры Грузии с октября 2024 года.