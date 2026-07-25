Вестник Кавказа

Трамп заявил о готовности США возобновить удары по Ирану

Дональд Трамп
© Фото: Сайт Белого дома
По сообщениям СМИ, Дональд Трамп заявил о готовности США возобновить военные удары по Ирану в случае провала текущего переговорного процесса.

Президент США Дональд Трамп заявил о готовности возобновить военные удары по Ирану, если нынешний переговорный процесс окажется неэффективным. Об этом сообщило издание Axios.

"Мы ведем очень обстоятельные переговоры с Ираном. Если они не сработают, мы вернемся к очень мощным военным операциям"

- Дональд Трамп

Американский лидер подчеркнул, что отводит на дипломатию мало времени и ожидает быстрых решений. Он напомнил, что 24 июля приостановил атаки по просьбе стран-посредников, чтобы дать дипломатии еще один шанс, и добавил, что Тегеран по-прежнему хочет договориться с Вашингтоном.

Кроме того, глава государства подтвердил проведение 18 июля в Белом доме встречи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, на которой намерен подчеркнуть свою личную роль в сдерживании иранской ядерной программы.

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