Церемония открытия ЧМ по борьбе U-17 прошла в Баку

Мировое первенство борьбе среди спортсменов не старше 17 лет стартовало в столице Азербайджана. Оно станет рекордным по количеству борцов.

На Национальной гимнастической арене в Баку состоялось открытие чемпионата мира по борьбе среди спортсменов до 17 лет.

Церемонию посетили президент Федерации борьбы Азербайджана Микаил Джаббаров, глава Минспорта Фарид Гаибов, вице-президент Национального олимпийского комитета Чингиз Гусейнзаде и президент Объединенного мира борьбы (UWW) Ненад Лалович.

Выступая на открытии, Микаил Джаббаров отметил, что успешная спортивная политика, проводимая под руководством президента Ильхама Алиева, позволила Азербайджану стать одной из стран, которые принимают самые крупные международные соревнования. Он отметил, что благодаря государственной поддержке в республике были созданы современная спортивная инфраструктура и условия для развития борьбы.

В свою очередь, Фарид Гаибов отметил, что мировое первенство U-17 – это спортивный праздник. Он обратил внимание на то, что столица Азербайджана успешно принимает международные турниры и стала одним из ведущих спортивных центров мира.

Чингиз Гусейнзаде указал на то, что проведение этого турнира имеет большое значение для подготовки будущих чемпионов и приобретения молодыми борцами международного опыта.

Со своей стороны, Ненад Лалович выразил уверенность, что в будущем участники ЧМ U-17 достойно представят свои страны на Олимпиаде, и поблагодарил Азербайджан за высокий уровень организации турнира.

Напомним, утром 27 июля в Баку стартовало первенство мира по борьбе среди спортсменов не старше 17 лет (U-17). Турнир станет рекордным по количеству участников за последние 20 лет. В соревнованиях, которые будут идти до 2 августа, примут участие 675 спортсменов.