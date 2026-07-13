"Союз МС-28" с космонавтами вернулся на Землю с МКС

Российско-американский экипаж находился на орбите в течение почти восьми месяцев. Он прибыл на станцию в конце ноября 2025 года.

Спускаемый аппарат "Союза МС-28" приземлился в Казахстане. Об этом следует из трансляции "Роскосмоса".

Посадка состоялась неподалеку от города Жезказган. На борту корабля находятся космонавты Роскосмоса Сергей Кудь-Сверчков и Сергей Микаев, а также астронавт NASA Кристофер Уильямс.

Ранее сегодня корабль "Союз МС-28" расстыковался с модулем "Рассвет" российского сегмента Международной космической станции (МКС).

В "Роскосмосе" рассказали, что в ближайшее время экипаж пройдет медицинский осмотр, после чего космонавты отправятся на прохождение реабилитации в Центр подготовки космонавтов, а астронавт вернется в США. Спускаемый аппарат будет доставлен в подмосковный Королев, где из него извлекут все доставленные на Землю грузы.

Напомним, космонавты Сергей Кудь-Сверчков, Сергей Микаев и астронавт Кристофер Уильямс находились на МКС с конца 2025 года. Экипаж достиг станции и пристыковался к модулю "Рассвет" 27 ноября. Сближение прошло по сверхбыстрой двухвитковой схеме, позволяющей добраться до МКС всего за несколько часов.