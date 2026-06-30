Жителей Махачкалы призвали ограничить использование электроприборов в жару

​Администрация Махачкалы призывает горожан максимально ограничить использование мощной бытовой техники в дневное время из-за аномальной жары и перегрузки электросетей.

Власти Махачкалы призвали жителей города максимально сократить использование мощных электроприборов днем. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

​Вынужденная и временная мера в связана с высокой нагрузкой на электросети из-за аномально жаркой погоды и значительного увеличения потребления энергии в летний период, сообщили в администрации города.

​Подобный режим эксплуатации вызывает критический перегрев трансформаторов, кабельных линий и распределительных устройств в столице Дагестана, что становится причиной аварийных отключений электричества у потребителей.

​Снижение суммарной нагрузки требуется для предотвращения масштабных технологических нарушений, выхода из строя дорогостоящего оборудования и обеспечения стабильной работы энергосистемы в целом в Махачкале и по всему Дагестану.