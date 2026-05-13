Президент Ирана будет участвовать в саммите БРИКС в Индии – посол

В саммите БРИКС в Индии в сентября планирует принять участие иранские президент, рассказал посол Ирана. Саммит пройдет в Нью-Дели.

Президент Ирана Масуд Пезешкиан примет участие в предстоящем саммите БРИКС, поделился посол Исламской Республики в Индии Мохаммад Фатхали, передает ТАСС.

XVIII саммит БРИКС будет проходить в столице Индии с 12 по 13 сентября 2026 года.

"На данный момент (можно сказать), что президент Пезешкиан примет участие в этом саммите"

– посол Ирана

Отметим, что в 2026 году председателем БРИКС является Индия, в 2027 году председательство перейдет к Китаю.

Ранее СМИ писали о том, что президент ИРИ будет присутствовать на саммите БРИКС в Индии со ссылкой на неназванный источник.