Иран не согласился на предложение США о прекращении огня – СМИ

США через Ирак передали Ирану предложение о прегрешении огня. Власти Исламской Республики отвергли его, подчеркнув, что их не интересует временное соглашение.

Иран отверг предложение Соединенных Штатов о прекращении огня. Об этом сообщают информированные источники.

По данным The New York Times, накануне премьер-министр Ирака Али аз-Зейди передал Тегерану предложение президента США Дональда Трампа, однако представители Исламской Республики отвергли его.

"Иран в четверг отклонил предложение президента США Дональда Трампа о прекращении огня, доставленное в Тегеран премьер-министром Ирака"

– The New York Times

Ранее на этой неделе премьер Ирака посетил Вашингтон, где встречался с американским лидером. При этом детали данного предложения неизвестны.

"Однако иранские чиновники заявили, что это было единственное предложение на столе, и их правительство не заинтересовано во временном соглашении, которое оставит нерешенным вопрос контроля над Ормузским проливом"

– The New York Times.

Согласно информации иранских СМИ, Али аз-Зейди во время визита в Тегеран сопровождали высокопоставленные чиновники. В столице Ирана он переговорил с президентом страны Масудом Пезешкианом, спикером парламента Мохаммадом Багером Галибафом, а также с главой МИД Аббасом Аракчи.